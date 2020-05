Il club traccia le linee guida del mercato

La semestrale pubblicata dalla Roma evidenzia la possibilità di un mercato 'in salita' per il club, che adesso detta nuove linee guida al suo ds. Ci sono margini per un'operazione che dia un po'di fiato alle casse giallorosse, con il Lipsia che gioca al ribasso per il riscatto di Schick - a bilancio per 19,2 milioni e riscatto fissato a 28, 29 se i tedeschi dovessero centrare la qualificazione in Champions -.

Tre i paletti da rispettare sul mercato: acquisti scaglionati nel tempo e diluiti in più esercizi finanziari con la formula del prestito con diritto di riscatto che giocherà un ruolo fondamentale, attenzione al mercato degli svincolati e utilizzo di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico per scambi.

Scambi, appunto, e Cristante è uno dei maggiori indiziati per rientrare in una trattativa con la Juventus per Mandragora. Anche il giovane Alessio Riccardi potrebbe essere sfruttato per generare una plusvalenza, con Sassuolo e Bologna - felsinei a fari spenti anche su Kolarov - interessati.

Attenzione poi all'asse Roma-Firenze, con uno tra Spinazzola e Florenzi che potrebbe essere utilizzato per arrivare a Biraghi. Intanto l'interruzione della Ligue 1 decreta la qualificazione ai preliminari di Champions League del Rennes: si rinnova così automaticamente il prestito di Nzonzi.

(Il Messaggero)