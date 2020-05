Il caso in Assemblea di Lega: l'Udinese in azione solitaria, furia Dal Pino

Una spaccatura interna che non ha precedenti, quella che ha visto come protagonisti ieri nel corso dell'Assemblea della Lega di Serie A il vice presidente dell'Udinese, Stefano Campoccia, e il patron bianconero Gianpaolo Pozzo.

Campoccia aveva votato con i colleghi delle altre società sulla data per la ripresa della stagione. Dopo la votazione ecco arrivare una mail al presidente Dal Pino e ai rappresentanti delle altre istituzioni sportive e politiche (il Ministro Spadafora su tutti). Nella missiva Pozzo chiede al governo una disposizione con cui, In caso di ripartenza, sollevi club e medici sociali da ogni eventuale responsabilità successiva.

L'azione non concordata di un singolo ha mandato su tutte le furie il Presidente di Lega, da settimane impegnato in un lavoro di diplomazia finalizzato alla totale condivisione delle idee dell'assemblea. Dal Pino ha così chiesto a Campoccia di farsi da parte, in sostanza di dimettersi dall'incarico di consigliere di Lega e "lasciare" l'aula.

(Gasport)