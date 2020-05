Il calcio si affida a Guido Alpa per convincere Conte a dire sì

[...] I patron di Serie A - esclusi i furbi che temono la retrocessione - sono pronti a sfidare il Covid-19 a mani nude. Ci si avvale di ogni mezzo. Persino di una consulenza dell’avvocato Guido Alpa, amico e mentore del premier Giuseppe Conte. Ufficialmente per un parere legale sulla delicata materia dei diritti tv, ma la speranza è accogliere Palazzo Chigi nella curva di chi pianifica di tornare in campo in giugno. [...]

La Lega di Serie A - perché, se non s’è detto, di campionato si tratta soltanto per la A e gli altri marciscano in cassa integrazione - ha ingaggiato l’avvocato Alpa per scrivere un parere sull’unico contratto che fa palpitare Claudio Lotito&C.: quello con le televisioni a pagamento Sky e Dazn, che vale circa 230 milioni di euro per il pezzo finale di stagione. [...]

(Il Fatto Quotidiano)