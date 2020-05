Il calcio riparta senza palla

I club di Serie A, in attesa delle decisioni che la FIGC prenderà in merito alla conclusione del campionato, sono pronti a far riprendere nei propri centri sportivi gli allenamenti rigorosamente individuali ai propri tesserati. In questi giorni tutti i club stanno svolgendo test medici, per verificare che non ci siano segni del virus, mentre tutti gli atleti rientrati dall'estero dovranno ancora rimanere in isolamento per quattordici giorni. Nel centro sportivo i giocatori dovranno entrare scaglionati, tutti indossando la mascherina protettiva. Una volta entrati sul terreno d'allenamento ogni calciatore dovrà rispettare una distanza di dieci metri l'uno dall'altro. Una volta terminato l'allenamento niente doccia o uso degli spogliatoi nei centri sportivi, e le stesse modalità d'uscita dal campo dovranno essere eseguiti attraverso differenti strade per evitare qualunque tipo di contatto tra i giocatori.

(La Repubblica)