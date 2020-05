Il calcio detta le (sue) regole. Ma si allontana la ripartenza del 13 giugno

Ieri è stato redatto il nuovo protocollo per gli allenamenti: la lettera con le integrazioni, elaborate da Maurizio Casasco, presidente della Fmsi, e Gianni Nanni, medico del Bologna, è stata inviata al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che l'ha già inoltrata al Governo. Una risposta sulle linee guida è attesa nelle prossime ore.

Difficilmente però la ripartenza sarà nella data fissata dalla Lega, il 13 giugno. L'ultimo Dpcm di Conte dà altolà, all'articolo 1, comma 1, lettera e: «Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati». Poiché il decreto è valido fino al 14 giugno, si slitta già di almeno tre giorni, se non una settimana. L'Udinese ha scritto per rinviare la partenza, ma anche De Laurentiis ha votato per una ripresa almeno il 20 giugno. Ma se la Uefa non sposta a dopo il 2 agosto il termine ultimo per la conclusione dei campionati, ci possono essere problemi. Intanto oggi Luigi De Siervo, ad della Lega di A, incontrerà i dirigenti di Sky. i club dovranno decidere se aprire uno sconto o rivolgersi al tribunale civile di Milano.

(Il Messaggero)