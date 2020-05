Il calcio a porte chiuse come la corazzata Potemkin

Il calcio sembra sulla via della ripresa, prima con gli allenamenti e successivamente con le partite ufficiali, sempre che FIGC e CTS trovino un accordo sulla stesura del nuovo protocollo medico. Rimane però evidente come nonostante si torni a giocare niente sarà più come prima. Si immagini infatti ogni stadio a porte chiuse, tutti i fine settimana da qui ad agosto almeno, con cartonati al posto dei tifosi, con cori lanciati dagli altoparlanti invece che dalla gente. Cosa resterebbe del calcio che conosciamo tutti noi? Il calcio senza pubblico, senza tifosi è desolante, punitivo, in cui saremo costretti a guardare le partite in questo modo o a non guardarle, un po' come faceva in una famosa pellicola il ragionier Fantozzi con "La corazzata Potemkin".

(La Repubblica)