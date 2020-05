Idea Tomiyasu e Smalling si allontana

La strada per trattenere Smalling a Trigoria è in salita. Il Manchester United infatti ventina di milioni per l'acquisto del giocatore, reduce da una buona stagione in prestito. Inoltre Smalling vorrebbe un ingaggio da circa tre milioni, considerato troppo elevato a dal club giallorosso. Per questi motivi sembra improbabile una permanenza di Smalling anche per la prossima stagione. In entrata, invece, sembrerebbe esserci un forte interessamento dei giallorossi per Tomiyasu, terzino giapponese del Bologna. L'operazione potrebbe concludersi con lì pagamento di 5 milioni di euro, più i cartellini di Juan Jesus e Riccardi.

(La Repubblica)