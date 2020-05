I tifosi giallorossi sono per lo stop

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Curva Sud della Roma si schiera contro la ripresa del campionato. Così come avevano già fatto diverse altre tifoserie in giro per l’Italia anche gli ultras giallorossi hanno deciso di prendere una posizione chiara ed inequivocabile che va in direzione contraria rispetto alla strategia comunicativa adottata nelle ultime settimane dalla società di Trigoria, favorevole ad un via libera alla Serie A. “Italia in emergenza sanitaria e sociale... Questo campionato si deve fermare!!!” (Gruppo Roma), “Sugli spalti senza la mia gente... Che non riparta niente!” (Nel nome di Roma), “C'è chi muore, chi soffre... e chi lucra. Stop al campionato!” (Brigata De Falchi), “Non siamo complici dei vostri interessi, un calcio al pallone non cancella i decessi. Questa è la nostra mentalità... Il gioco finisce qua!” (Boys Roma), “Il concetto è chiaro, per voi conta meno la salute del denaro! Finché l'emergenza non è finita... Nessuna partita! Società e calciatori donate soldi e tamponi a famiglie e dottori!” (Offensiva Ultras), “Con la Nazione in questo ‘stato’ siamo contrari alla ripresa del campionato!” (Casal Bertone), “Prima il rispetto e la dignità... Per noi il campionato finisce qua!” (RV) le scritte riportate su sette striscioni apparsi in giro perla Capitale.

Sul fronte mercato invece sono decine i nomi proposti quotidianamente alla Roma da intermediari di mercato, che hanno registrato le esigenze di Petrachi: un terzino destro, un terzino sinistro, un difensore centrale, un esterno d'attacco e un centravanti di riserva per Dzeko. Il ds salentino sta raccogliendo ogni segnalazione, ma ha messo tutto in stand-by in attesa di sviluppi sul ripartenza del campionato. Fermi anche i discorsi relativi ai contratti dei baby talenti del settore giovanile, con le discussioni sui rinnovi che sono state rinviate a data da destinarsi. Una situazione che riguarda da vicino anche il classe 2003 Jurgens, che la Roma ha prelevato a gennaio dal Verona: la firma sul contratto da professionista è stata congelata e c'è da registrare un tentativo di inserimento del Valencia, che potrebbe sfruttare il momento di stallo per assicurarsi l'attaccante.