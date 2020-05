Francesco Totti torna a parlare in una diretta Instagram, stavolta con il conduttore Paolo Bonolis. Nel corso della chiacchierata l'ex capitano della Roma ha raccontato come dopo l'addio al calcio non sia riuscito ad esprimersi come voleva da dirigente giallorosso. Ha poi raccontato un retroscena su Barella, che voleva portare nella Capitale, e la sua predilezione per Tonali, secondo lui un giovane dal futuro assicurato.

(Corsera)