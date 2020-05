I calciuntori

In Germania sabato ricomincia la Bundesliga, ma alla riapertura della Serie A per ottenere il consenso del Comitato Tecnico Scientifico serve ben altro. Come si garantisce il distanziamento sociale sui calci di punizione? E le marcature a uomo? Vietatissime, ovviamente. Dopo ogni fallo di mano bisogna sanificare il pallone? Al momento del cambio, il sostituto deve presentare l'autocertificazione? L'unica soluzione sensata è la stessa già applicata in tutti gli altri settori: sostituire l'arbitro con una task-force di virologi.

(Corsera - M. Gramellini)