Grane di mercato, esuberi e saldi: ci pensa Baldini.

Dopo il raffreddamento della trattativa tra Pallotta e Friedkin, Franco Baldini è tornato quanto mai operativo in questa all'interno della Roma . Baldini sta infatti affiancando Petrachi nelle manovre di mercato, in particolare nella gestione dei prestiti che sono a Trigoria e in giro per l'Europa. La richiesta è partita dal presidente, che ha chiesto al suo consigliere di sistemare il più in fretta possibile alcune delle situazioni sospese. In primis quella di Schick con il Lipsia. Il suo ricatto da parte dei tedeschi, per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni è vicino.

Baldini inoltre si starebbe muovendo sul mercato internazionale per piazzare esuberi e pesi morti presenti in rosa, oltre che definire le situazioni di Smalling e Mkhitaryan in prestito. Petrachi invece monitora il mercato italiano.

(La Repubblica)