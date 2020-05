Gol in tv per tutti: Spadafora insiste ma la Lega chiude

Il ministro per lo Sport Spadafora pensa ad un doppio via libera: calcio in campo il 13 o 20 giugno e in tv per tutti. Oggi i club si confronteranno sul nuovo calendario: un gruppo di società, Inter in testa, vorrebbe riprendere dai quattro recuperi Toro-Parma, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari ed Inter-Sampdoria e, poi, dalla ventisettesima giornata.

Sul fronte della trasmissione in chiaro in tv non ci sono aperture. Il modello tedesco, di fatto, è una piccola parentesi perché la Bundesliga è andata in onda senza l'obbligo di un abbonamento per due giornate e, da oggi, tornerà in modalità a pagamento. L'unica apertura potrebbe essere il sì agli highlights al termine delle gare. Aperto è anche lo scontro Lega-Sky: oggi dovrebbe partire il decreto ingiuntivo alla pay tv che non ha pagato l'ultima rata i primi di maggio.

(La Stampa)