Ginocchio ok, Zaniolo pronto a fine giugno

Zaniolo viaggia spedito verso il recupero completo, come confermato dai test approfonditi fatti negli ultimi giorni al ginocchio operato a gennaio. Il talento della Roma dopo aver svolto a casa gran parte della riabilitazione, la scorsa settimana è stato controllato approfonditamente prima di riprendere il lavoro sui campi di Trigoria. Nonostante non svolga ancora gli esercizi con il resto del gruppo, Zaniolo corre a grandi falcate verso il recupero, che si è rivelato meno amaro del previsto: a causa della sospensione del campionato e il rinvio dell'Europeo infatti hanno reso la convalescenza più leggera a livello emotivo. Se tutto andrà bene, il giocatore potrà rientrare in gruppo più o meno tra un mese: i giorni caldi sono quelli di fine giugno/inizio luglio.

(La Repubblica)