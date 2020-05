Giallorossi, beata gioventù: tra le big nessuno come loro

La Roma, grazie al lavoro che sta svolgendo il proprio tecnico Paulo Fonseca, può dirsi soddisfatta dell'impiego in campo dei propri giovani talenti. Uno studio del Cies, infatti, ha analizzato i minutaggi di tutti i minuti giocati dai calciatori Under 21 di 93 leghe mondiali, per un totale di 1293 squadre. L'Italia in questa classifica si trova solo 76a, ma il club giallorosso occupa un posto di rilievo tra le squadre della Serie A. In cima alla classifica c'è il Genoa con il 19,2% di giovani sotto i 21 anni impiegati, poi Milan 15,5%, Bologna 14,9%, Sassuolo 12,2% e appunto la Roma, quinta a pari merito con la Fiorentina (per entrambe 11,1%). I giallorossi però tra le prime sei del campionato sono la squadra che investe e concede maggior minutaggio ai propri giovani talenti, due su tutti Kluivert e Zaniolo, che hanno certamente mostrato in più occasioni di meritare il loro posto in mezzo al campo.

(gasport)