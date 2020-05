Friedkin dette le condizioni per tornare al tavolo

A Roma Dan Friedkin sembra ormai un lontano ricordo. Del magnate texano si sono perse le tracce da oltre due mesi e attualmente le condizioni per riprendere la trattativa non sono in questo momento concretizzabili. Friedkin infatti vuole dettare le condizioni per riaprire un affare che attualmente sembra arenato: innanzitutto vuole ridiscutere la valutazione della Roma passando da 710 a circa 500 milioni di euro - un altro obiettivo necessario è l'abbassamento del monte ingaggi. Inoltre Friedkin chiede garanzie per l'approvazione del progetto dello stadio di Tor di Valle e sulla ripresa del campionato. Condizioni apparentemente impossibili da soddisfare al momento. Ecco perchè in questo momento non ci sono le condizioni per riaprire la trattativa per la Roma.

(Corsport)