Fonseca toglie i fantasisti dall'isolamento

Fonseca studia le mosse per tentare l'assalto alla Champions. Alla ripresa l'idea del tecnico è quella di far coesistere Dzeko, Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo. Impresa non facile, senza alterare gli equilibri, come dimostra il fatto che sinora non abbiano mai giocato insieme dal primo minuto. Pellegrini può fare il trequartista o uno dei due mediani Mkhitaryan è il jolly per eccellenza: seconda punta, trequartista, esterno offensivo, falso nueve, addirittura centrocampista. Zaniolo nasce interno, gli piace giocare trequartista ma è letale sulla fascia. Dzeko ivece sa fare tutto, come ha dimostrato nel corso degli anni. Serve un colpo d'ingegno per ribaltare la corsa alla Champions, Fonseca vuole provarci.

(Il Messaggero)