Fonseca studia nuove soluzioni. Stadio, pronta la convenzione

Con il riavvicinarsi delle partite, ieri Paulo Fonseca ha provato a spingere un po’ sull’acceleratore e la Roma ha sostenuto una doppia seduta, dedicandosi oltre alla parte atletica anche a quella tattica. A parte ancora Pau Lopez, Perotti e Zaniolo, tutti e tre alle prese con i rispettivi infortuni da smaltire. Per la ripresa del campionato c’è sempre l’idea della difesa a tre.

Nel frattempo la sindaca Virginia Raggi sta studiando le carte per la prossima campagna elettorale. E tra queste c’è ovviamente lo stadio della Roma. Ieri i tecnici dell’Assessorato all’Urbanistica hanno consegnato alla Raggi la versione definitiva della convenzione e della variante urbanistica. Adesso l’iter prevede l’analisi delle varie commissioni e poi il passaggio in aula per l’eventuale voto.

(Gasport)