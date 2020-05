Fonseca sorride, Diawara è pronto

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Recuperato al 100%. È questa la diagnosi dello staff medico della Roma su Diawara dopo i primi giorni di allenamento individuale a Trigoria (oggi Fonseca ha dato un giorno libero alla squadra). Il ginocchio del centrocampista guineano - non è in programma alcuna operazione al menisco - ha risposto al meglio alle sollecitazioni del campo dopo quasi due mesi di stop e può essere considerato completamente recuperato in caso di ripartenza: «Mi sento bene, non vedevo l’ora di tornare in campo. Se si tornasse a giocare - ha detto a Roma Radio - dovremmo andare a mille e non perdere l’obiettivo che è arrivare tra le prime quattro».

Intanto sul fronte della trattativa con il Lipsia per Schick sono da registrare le parole di Paska, agente del ceco: «Ci sono contatti molto intensi, tutti sanno che l’importo del riscatto sarà inferiore. C'è ancora molto tempo, non c’è bisogno di prendere decisioni affrettate. C'è anche l’interesse di altri club, ma noi ci stiamo completamente concentrando sul Lipsia». Il procuratore è atteso per la prossima settimana in Germania per un nuovo incontro, ma la Roma è stata chiara: lo sconto sul riscatto sarà di circa un 10% soltanto se il club della Red Bull verserà quanto pattuito in un'unica soluzione.