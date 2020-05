Nonostante non ci siano ancora certezze sulla data della ripresa del campionato, a Trigoria si lavora come se il torneo dovesse riprendere nel weekend del 13-14 giugno. I giallorossi dovranno disputare 12 partite in 50 giorni (se la serie A si concluderà il 2 agosto), con quattro trasferte nelle tre regioni italiane più colpite dal Covid-19. Ultimato il campionato, partirebbero poi le coppe europee con i giallorossi attesi dal Siviglia.

(Il Messaggero)