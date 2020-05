Fonseca, prove di difesa a tre

Nel primo giorno di ripresa effettiva, con il primo allenamento collettivo, Fonseca ha provato la difesa a tre sia nel focus tattico sia nelle mini-partitelle. In stagione la Roma ha giocato a tre in corsa contro l'Atalanta all'Olimpico e dall'inizio contro il Parma in Coppa Italia. Ieri hanno lavorato a parte solo Zaniolo, alle prese con un programma personalizzato, Pau Lopez, fermo per una microfrattura del polso, e Perotti, out ormai dal 15 maggio per una lesione al bicipite femorale.

Partitelle, sfide tra reparti, schemi tattici, più esercizi di carattere ludico, come le gare sui calci piazzati il programma svolto a Trigoria. Nel pre e post seduta, invece, è stato rispettato il protocollo di sicurezza. Oggi è in programma una doppia seduta.

(Il Messaggero)