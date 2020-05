Florenzi-Valencia, la furia dei tifosi: «Non sei nessuno»

Non c'è pace per Alessandro Florenzi. L'ex capitano della Roma, in prestito al Valencia, non ha deciso quale sarà il suo futuro ma l'idea di rimanere in Spagna anche nella prossima stagione era stata presa in considerazione. I tifosi del Valencia, però, non hanno preso nel verso giusto alcune dichiarazioni dell'ex giallorosso («Qui ho trovato meno passione e un po’ più di libertà. È come se andassi al teatro, alla fine della partita è tutto finito. Nella stazione abbiamo fatto il biglietto per il treno come persone normali, a Roma invece avevamo la scorta») e sui social hanno replicato: «Sei un ingrato, puoi andartene anche subito», «Ma perché ti dovrebbero fermare? Mica sei Rodrigo, Parejo o David Villa! A Roma eri capitano, qui non sei nessuno», alcuni dei messaggi ricevuti.

Da ieri l'opzione di restare al Valencia ha perso punti e per l'ex 24 romanista in Italia resta vivo l'interesse di Fiorentina ed Atalanta.

(Corsera)