Figc, pronta un’assicurazione che indennizza le positività

In attesa di conoscere quale sarà il futuro della stagione 2019/2020, che la Lega spera di concludere a ogni costo, i club stanno aspettando che venga redatto il nuovo protocollo medico per la ripresa degli allenamenti in gruppo e del campionato. Intanto la FIGC sta pensando di introdurre un'assicurazione a favore di tutti i giocatori che nel periodo di ripresa delle attività risulteranno positivi al Covid-19. L'idea viene dalla Premier League, dove la Lega inglese è già in trattativa con alcune compagnie assicurative, che avrebbero il compito di coprire la responsabilità dei medici dei vari club nel caso in cui un giocatori risulti positivo.

(Il Messaggero)