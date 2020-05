Felicità Zaniolo, è tornato a correre. Ma Lopez va ko

Continua la triste, ininterrotta tradizione di infortuni in casa Roma non attenuata neanche dal periodo di quarantena per l'emergenza del coronavirus. Mentre Nicolò Zaniolo riprende a correre, il primo ko post lockdown è giallorosso: il portiere Pau Lopez ha riportato la microfrattura del polso durante una seduta di lavoro a Trigoria. Tre le settimane di stop per il ragazzo spagnolo. L'ennesima tegola per Paulo Fonseca (in questa stagione più di 40 gli stop tra traumi e infortuni muscolari) anche se non sembra al momento necessario un intervento chirurgico.

Intanto il tecnico portoghese si gode il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. L’attaccante riprende a correre sul terreno di Trigoria a distanza di quattro miesi dall’intervento al ginocchio.

(La Repubblica)