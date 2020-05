Effetto Bundesliga. Assist di Spadafora per la Serie A a giugno

La ripresa della Bundesliga potrebbe aver scosso il sistema del calcio italiano che sembra essersi messo sulla via della ripartenza. Nella giornata di ieri infatti il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il protocollo redatto dalla commissione medica della FIGC e dalla Lega Serie A per la ripresa degli allenamenti di gruppo. In questo contesto, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha convocato un incontro il 28 maggio con i vertici del calcio italiano per discute se, come e quando ripartire. La data oggi sembra essere quella del 13 o del 20 giugno, ma il format con cui la A dovrebbe riscendere in campo è ancora tutta da capire.

(La Repubblica)