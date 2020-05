Ecco lo sconto da 50 milioni del Governo per il calcio

Sconto per il calcio, nel Decreto Rilancio. A livello fiscale. Tra le novità contenute nel Decreto c'è infatti anche lo sconto dell'Irap per le imprese: le società non dovranno quindi versare il saldo per il periodo in corso al 31 dicembre 2019, con lo stop inoltre del primo acconto per il periodo d'imposta 2020. Sono escluse da questa agevolazione Juventus e Inter, perché la norma esclude le imprese con un volume di ricavi superiore a 250 milioni di euro. La Roma invece si era fermata a 232 milioni, il Milan a 215 e il Napoli a 205,7. Tutte società che beneficeranno quindi della novità: il Milan risparmierebbe 0,8 milioni, il Napoli 9,3 e la Roma 8,3.

(Il Giornale)