Ecco la ripartenza a Trigoria: gruppi da 4 e docce in camera

Si ricomincia. La Roma, anche se con tutte le limitazioni necessarie causa Coronavirus, si ritroverà oggi alle 9.30 a Trigoria per riprendere gli allenamenti. Ovviamente la squadra sarà divisa. I 28 giocatori a disposizione di Fonseca saranno smistati in tre gruppi, che si alleneranno individualmente nel corso della mattinata (al massimo 4 per volta). I giocatori arriveranno con la mascherina, gli verrà misurata la temperatura e ognuno si spoglierà nella sua camera, dove poi farà anche la doccia, prima di tornare a casa. E a spiegare il modo in cui ripartire è Maurizio Fanchini, uno dei preparatori atletici della Roma. «Faremo dei test per capire la loro condizione fisica. Dovremo stare attenti ai carichi di lavoro, per tipologia e intensità. Il lavoro fatto in questi mesi ha limitato i danni dovuti alla impossibilità di correre e di effettuare esercitazioni ad alta intensità. Abbiamo creato programmi per stimolare gli aspetti aerobici e le componenti neuromuscolari. Ci sarà sicuramente un calo da gestire per forza, velocità e accelerazione. Oltre a tenere in conto che l’isolamento sarà stato anche una buona fonte di stress».

(gasport)