Ecco come Gravina può imporre i playoff ai club

"L'idea non è accantonata, dobbiamo farci trovare pronti a qualsiasi possibilità", aveva detto Gabriele Gravina qualche giorno fa in merito alla possibilità di concludere la Serie A tramite i playoff. Un assist è arrivato anche dall'Uefa con Ceferin che ha spiegato che, se necessario, si può cambiare format, l'altro dal governo che col Decreto Rilancio ha snellito la giustizia sportiva.

Ecco una simulazione, forse la più probabile, con la formula dei playoff a 12 squadre con le prime dodici della classifica "congelata" al 9 marzo: le prime quattro (Juventus 63 punti, Lazio 62, Inter 54 con una gara in meno e Atalanta 48 con una gara in meno) andrebbero direttamente ai quarti, la quinta (Roma 45) sfiderebbe la dodicesima (Cagliari 32, una gara in meno), la sesta (Napoli 39) contro la undicesima (Sassuolo 32, una gara in meno), la settima (Milan 36) contro la decima (Bologna 34) e l'ottava (Verona 35, una gara in meno) contro la nona (Parma 35, una gara in meno). I playout coinvolgerebbero le ultime otto: Fiorentina, Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia. Gare secche, se necessario in campo neutro.

(repubblica.it)

