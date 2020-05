E' il prezzo per ripartire. Ma evitateci la musichetta

Sono 35 le pagine varate dalla Bundesliga per tornare in campo sabato. Nessuna di loro impatta direttamente il regolamento, ma tutte insieme ne stravolgono la cornice, le modalità di fruizione, l'impatto emotivo. E' il prezzo da pagare per provarci. Il catalogo va da adempimenti imprescindibili ad altri opinabili, ad altri ancora esilaranti.

Meglio sorvolare, però, sulla possibile, anzi probabile musichetta dagli altoparlanti per celebrare il gol (Wagner o Heidi?). Alle sagome di cartone per simulare il pubblico, rosso diretto.

(La Stampa - G. Garanzini)