Domani scienziati-FIGC: vertice per il protocollo è decisivo per ripartire

Per permettere al campionato di Serie A di riprendere la FIGC ha bisogno dell'approvazione del Governo, che potrà dare il via libera solamente dopo aver accettato il protocollo medico che garantisca la salute e la sicurezza degli atleti. Proprio per questo motivo, nella giornata di domani il Comitato Tecnico Scientifico del Governo e la Federazione Italiana Giuoco Calcio si ritroveranno intorno allo stesso tavolo per confrontarsi, discutere e trovare una via che metta d'accordo tutti in merito alla ripartenza. Il Ministro dello Sport Spadafora è stato chiaro in questi giorni, se non si trovasse l'accordo in merito al protocollo medico non verrà dato il permesso di ripartire.

(gasport)