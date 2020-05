Diritti TV e rilancio della A. Mega offerta del fondo Cvc

In attesa di conoscere quale sarà il futuro della Serie A, ancora ferma a causa dell'emergenza per il Covid-19, i vertici del massimo campionato italiano avrebbero ricevuto un'offerta in questi giorni in merito ai diritti televisivi. Questa non verrebbe dalle emittenti che già li avrebbero, e con le quali è in corso uno scontro per il pagamento dell'ultima rata, ma da Cvc Capital Partners, società finanziaria britannica specializzata in private equity. Si tratterebbe di una trattativa miliardaria, ce vedrebbe la compagnia gestire i rapporti con i vari broadcaster attraverso la creazione di una nuova compagnia. I vertici della Lega non commentano, ma la sensazione è che qualcosa stia per cambiare.

(gasport)