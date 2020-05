Difesa: Lovren o Vertonghen. Caccia al gol: Kean e Pedro

«Giocare in Italia è un’opzione». Jan Vertonghen giorni fa ha aperto alla possibilità di sbarcare in Serie A nella prossima stagione, visto che è in scadenza di contratto con il Tottenham. La Roma, anche col supporto di Franco Baldini, ci sta provando. La concorrenza però è tanta e resta calda la pista Lovren, così come il sogno di provare a trattenere Smalling. Sempre in tema di parametri zero, proseguono i contatti per Pedro - che continua però a chiedere oltre 4 milioni di stipendio - e anche quelli per il riscatto di Mkhitaryan. Tra gli obiettivi per l'attacco anche Kean

Infine, la Roma valuta il piano per la ripresa, considerato che a Trigoria ci sono le condizioni per poter ospitare in ritiro tutta la squadra e lo staff tecnico. In questa fase, aspettando la possibile ripartenza della stagione, l'unica certezza è che si punta a non sovraccaricare di lavoro i calciatori.

(Gasport)