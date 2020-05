Dieci anni fa il ko contro l’Inter e il calcione di Totti a Balotelli

Roma-Inter ha un record: è la finale giocata più volte in Coppa Italia: cinque in tutto. Dopo 2 successi a testa, prima per l'Inter (2005: 2-0 e 1-0; 2006: 1-1 e 3-1) poi per la Roma (2007: 6-2 e 1-2; 2008: 2-1), la finale del 2010 è stata una sorta di «bella». Capitata, purtroppo per i giallorossi, nell’anno del triplete nerazzurro. Decise Milito, e Totti si fece espellere nel finale per il famoso calcione a Balotelli. Il 16 maggio l’Inter vinse lo scudetto, a +2 sulla Roma, e il 22 la Champions.

(corsera)