Di Biagio: "Pellegrini il prototipo del giocatore moderno"

GASPORT - Al quotidiano sportivo Gigi Di Biagio, ex tecnico dell'Italia Under 21 ed ora alla guida della Spal, ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini: "Per me il prototipo del giocatore moderno". Così sull'eventuale ripresa del campionato: "I dubbi ci sono, io come tanti ho paura. Negli occhi mi sono rimaste le immagini di Milano e Brescia: ho giocato 10 anni in Lombardia, conosco tante persone in quelle città e temevo per loro. Ma dobbiamo provare a tornare in campo, sarebbe un segnale per tutto il Paese, un atto di responsabilità. Ci aspetta un periodo in cui dovremo adeguarci all’emergenza che non potrà mai essere la normalità. Quella la riavremo quando i tifosi torneranno negli stadi".