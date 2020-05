Dall'Argentina: «Bustos piace ai giallorossi, è una priorità»

La Roma è fortemente interessata al giovane attaccante del Talleres Nahuel Bustos, tanto che nei giorni scorsi si è parlato di un'offerta pronta dei giallorossi di 12 milioni di euro (a fronte di una clausola rescissoria da 18). Del classe 1998 argentino ne ha parlato il suo agente Ignacio Campo, confermando che, tra gli altri, c'è anche la Roma sul giocatore, smentendo però che ci sia già un'offerta. «Bustos interessa a Roma, Valencia, Siviglia e molti altri club - le parole del procuratore - Alla Roma lo hanno come priorità, ma poiché i tornei non sono finiti, devono ancora capire quali giocatori rimarranno e quali andranno via. Ad oggi non c’è nulla di concreto».

(Gasport)