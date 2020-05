Nel giorno in cui Trigoria ha riaperto i battenti per ospitare le visite mediche di Dzeko e compagni, la Roma ha donato 32 mila mascherine alla città, destinate agli addetti ai lavori della Capitale. Il ceo Guido Fienga e il vicepresidente giallorosso, Mauro Baldissoni, hanno consegnato ieri alla sindaca Raggi i kit sanitari raccolti tramite le iniziative lavorative più a rischio in questo periodo (agenti, autisti, infermieri).

(la repubblica)