Dai club un decreto ingiuntivo contro Sky

L'ultimo scontro tra il ministro Spadafora e il calcio italiano si gioca sulle tv. Il desiderio di Spadafora di vedere «la trasmissione in chiaro di una diretta gol» ha già prodotto reazioni, con la lettera di Mediaset ricevuta dalla Lega di Serie A: «Noi siamo disponibili a trasmettere i gol». Questo serve anche a ricordare alla Lega che il bando vinto da Sky e Dazn per trasmettere le partite della Serie A non vale per le trasmissioni in chiaro. Sky, quindi, non potrà trasmettere i gol sui suoi canali gratuiti, perché non è previsto dalla legge Melandri. Per il ministro però i gol in chiaro sono uno dei 3 punti cardine per la ripartenza - di cui giovedì discuterà con Figc e Lega - per «evitare assembramenti nei bar».

Sky non pagherà l'ultima rata da 233 milioni ed oggi i club di Serie A sono pronti a far partire il decreto ingiuntivo già deliberato. Ieri in Lega si è iniziato a parlare anche del ricorso al prestito garantito dalla Sace.

(La Repubblica)