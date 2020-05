Cvc, 2 miliardi per la Lega. Ripartenza,domani vertice

In attesa di conoscere quale sarà il destino della Serie A, a far discutere molto in questi giorni è la spaccatura in merito al pagamento dell'ultima rata dei diritti televisivi. Da una parte le emittenti chiedono uno sconto, o comunque di voler aspettare di conoscere quale sarà il futuro del massimo campionato italiano, mentre dall'altro lato i club chiedono di far partire il pagamento anche per risanare i conti attualmente in rosso. In questo contesto si inserisce però la voce secondo cui un nuovo gruppo, la Cvc Capital Partners, un fondo di private equity che in passato ha investito sulla Formula 1 e che stava investendo nel Sei Nazioni di Rugby, sarebbe pronto a discutere con la FIGC per i diritti televisivi della A per i prossimi dieci anni, con l'ipotesi magari di creare in breve tempo un vero e proprio canale della Lega, sul modello della Premier League. Nel frattempo però i vertici del calcio italiano non commentano e lavorano a ritmo serrato per trovare una modalità che metta tutti d'accordo per la conclusione del campionato.

(Corsera)