Curva in salita

LA STAMPA (S. SCACCHI) - [...] Molti calciatori di Serie A sono preoccupati, soprattutto gli stranieri. La strada per la ripresa è in salita. Ora il Cts farà una relazione al ministero della Salute che può bocciare il protocollo oppure rinviarlo con i suoi suggerimenti di modifica. Roberto Speranza deciderà nei prossimi giorni.

[...] Il nodo principale è legato alla necessità di trovare molti tamponi per rispettare il protocollo. Un approvvigionamento che può risultare stonato soprattutto nelle regioni del Nord più colpite dall’epidemia, dove giocano numerose squadre di Serie A. La Figc ha garantito che potrebbe andare a cercare i tamponi nelle regioni meno sotto pressione in modo da non gravare sul sistema sanitario di Lombardia e Piemonte. [...]

In caso di ok agli allenamenti collettivi, l’Aic chiederà di predisporre con i medici del lavoro (non solo sportivi) un altro protocollo per tutti gli spazi comuni dei centri sportivi, simile a quello preparato da sindacati e governo per le aziende. [...]