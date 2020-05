Cristante il goleador si scopre anche trasformista. E Fonseca lo blinda

In questa stagione Fonseca ha cambiato di frequente ruolo a Cristante e non è un caso che ieri, nel primo giorno di allenamento in gruppo, l'allenatore portoghese abbia provato la difesa a 3, ruolo in cui ha sperimentato il centrocampista già alcune volte. Al Milan Allegri lo impiegava mezzala in un centrocampo a 3, Jorge Jesus al Benfica ha tentato di farlo diventare regista, a Palermo, nell'unica partita da titolare, è stato schierato regista in un centrocampo a 3, nel Pescara di nuovo mezzala. Con Gasperini all'Atalanta Cristante ha capito che i centrocampisti devono inserirsi occupando gli spazi aperti dal centravanti.

Non stupisce che la Juventus lo segua e da tempo ha ventilato alla Roma l'ipotesi di uno scambio con Mandragora. Se dipenderà da Fonseca, la risposta sarà negativa.

(Gasport)