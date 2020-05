Cragnotti: "Legato a Sensi, anche lui voleva portare grandi campioni a Roma"

CORSPORT - L'ex presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, in una lunga intervista al quotidiano sportivo ha dedicato un pensiero anche a Franco Sensi, ex presidente giallorosso:

La gente protestò per la cessione di Vieri, pochi mesi prima era stato uno dei suoi più grandi colpi.

«Un affare chiuso nell'arco di una giornata, dalla mattina e alla sera. Franco Sensi mi chiamò e mi disse: "Non me lo dovevi fare". La notizia era uscita la sera prima, mentre stavano presentando la Roma all'Olimpico».

Ha ricordato più volte Sensi con affetto nonostante la rivalità con la Roma.

«Gli sono rimasto legato perché l'ho trovato dalla mia parte, volevamo tutti e due creare a Roma un grande complesso calcistico, abbiamo lottato per lo stadio, ne volevamo uno tutto nostro, volevamo grandi campioni, anche lui ne ha portati alla Roma. Gli obiettivi erano comuni».