Coronavirus, la situazione negli altri maggiori campionati europei: ottimismo sulla ripresa in Germania ed Inghilterra. Via libera ai test in Spagna dal 4 maggio

FRANCIA - Titolo al Psg: dopo 28 giornate viene decretato lo stop definitivo e ad andare in Champions League, insieme ai campioni, saranno Marsiglia e Rennes, quest'ultimo via preliminari. Già annunciato il ricorso del Tolosa, mentre il Lione chiederà i danni per la decisione imposta direttamente dal Governo.

GERMANIA - Ancora in attesa la Bundesliga, una decisione sulla ripresa della quale è attesa per il 6 maggio. C'è ottimismo per una ripresa a porte chiuse a partire dal 16 dello stesso mese: già da inizio aprile i club hanno infatti ricominciato con gli allenamenti osservando le scrupolose regole sul distanziamento.

INGHILTERRA - Anche per la ripresa della Premier c'è ottimismo e per oggi sono attese novità importanti. Il 4 maggio si dovrebbe ripartire con gli allenamenti, anche se c'è chi ipotizza uno slittamento al 18. Il 9 giugno è la data segnata in rosso sul calendario per la ripresa delle ostilità. Intanto si studia un protocollo con mi sure che vanno dai tamponi per giocatori ed arbitri a 48 ore dalla ripresa degli allenamenti, fino alla disinfezione di tutti gli oggetti, passando per l'utilizzo di mascherine in allenamento e l'utilizzo di parcheggi separati.

SPAGNA - Dal 4 maggio ci sarà il via libera ai test, terminati i quali le squadre potranno tornare sul campo di allenamento, con sessioni individuali e in sicurezza. Tra il 15 e il 28 giugno la ripresa del campionato, con il protocollo che consiglia ritiri isolati per le squadre.

(Il Messaggero)