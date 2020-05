Coppia d'assist: Pellegrini e Mkhitaryan vanno a genio alla Roma

Pellegrini e Mkhitaryan saranno la coppia su cui Fonseca vuole costruire la trequarti giallorossa da qui alla fine della stagione, in attesa di capire quando e come potrà rientrare Zaniolo. Quella composta dall’armeno e da Pellegrini è la seconda miglior coppia di assistman del campionato: tre i passaggi chiave di Henrikh, addirittura 8 quelli del vicecapitano giallorosso. Meglio, hanno fatto solo i due della Lazio – Luis Alberto e Immobile – che insieme hanno confezionato in tutto 19 assist vincenti.

Il tandem giallorosso finora in campionato ha fatto meglio di tante altre coppie ben assortite. Gli 11 assist giallorossi sono gli stessi della Juventus capolista (6 di Bentancur e 5 di Dybala) e del Napoli (e dove ai 6 passaggi di Callejon si aggiungono i 5 di Insigne). Ma, ad esempio, l’Inter terza in classifica ha fatto peggio della Roma, seppur di poco: 10 assist equamente divisi tra Brozovic e Candreva, esattamente come il Parma (7 Kulusevski e 3 Gervinho). Sostanzialmente Pellegrini e Mkhitaryan insieme incidono per il 39% dei passaggi chiave giallorossi.

