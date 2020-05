Consiglio federale. Dilettanti stop, ma non serie B e C

Domani andrà in scena il consiglio federale. E' probabile che il presidente della Figc Gravina non affronti il tema dei piani B (playoff e playout) e C (criteri per le decisioni da prendere in caso di sospensione definitiva). Gravina vuole tenere il punto sugli altri campionati professionistici nonostante la richiesta della Lega Pro di dichiarare chiusa la stagione di C e di ufficializzare le squadre promosse in B.

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, è tornato a chiedere riforme necessarie «per tenere in sicurezza il sistema e per questo non più rimandabili». Domani il consiglio federale dovrebbe procedere allo stop definitivo dei tornei dilettantistici.

(Gasport)