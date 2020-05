E' in programma per oggi pomeriggio la conferenze call tra il Comitato tecnico-scientifico del governo, dall’altra la Federcalcio. Il problema più importante da discutere è cosa fare in caso di positività. Su questo punt, il Comitato tecnico-scientifico non transige: chi è positivo va messo in quarantena per due settimane. Sarà poi la Asl di competenza a verificare chi può rientrate nei «contatti ravvicinati» che devono osservare lo stesso tipo di prescrizione.

(Gasport)