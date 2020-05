Comitato Tecnico e Federcalcio: ecco tutti i nodi

Fra domenica e lunedì è atteso il confronto fra il Comitato tecnico-scientifico del Governo, la commissione medica della Figc e la Federazione Medico-Sportiva: non si tratterà probabilmente di un meeting risolutivo, ma dovrebbe comunque portare a stabilire delle linee guida per capire i margini di un'eventuale ripresa del campionato di Serie A.

Due le ragioni che inducono il Governo ad un certo scetticismo: la possibilità per gruppi di 50-60 persone di spostarsi per l'Italia, per raggiungere il luogo in cui dovranno giocare, e il problema di un'eventuale nuova positività di un calciatore, di un membro dello staff o di un arbitro in corso d'opera.

(Gasport)