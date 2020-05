Colpo del Sassuolo, Boga è tutto suo. L'ad Carnevali: "Non lo cediamo"

Tra Chelsea e Sassuolo c'era un accordo verbale per il riscatto di Jeremy Boga, nessun accordo scritto. I londinesi però hanno taciuto, potevano riprendersi Boga subito - per una cifra attorno ai 15 milioni - e invece hanno lasciato cadere ogni parola. Facendo del Sassuolo la squadra proprietaria del francese. Il silenzio assenso dei Blues ha di fatto trasformato Boga in un giocatore dei neroverdi, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha fatto il resto assicurandosi il giocatore per il quale vennero versati 3 milioni nel luglio 2018. Carnevali, ribadendo le parole dette qualche giorno fa alla Domenica Sportiva, puntualizza: «Boga è cresciuto molto e dobbiamo dare merito al nostro allenatore De Zerbi. È richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno». . Ed è poi chiaro che poco alla volta le big interessate affiorano: dal Napoli alla Juve fino alla Roma nel futuro, ma nelle ultime ore pure il Borussia Dortmund.

(gasport)