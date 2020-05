Chiesti 25 milioni per Tomiyasu

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il Bologna alza il muro per Tomiyasu. Nelle ultime settimane alcuni intermediari hanno provato ad imbastire un'operazione per portare il giapponese alla Roma, ma il club giallorosso si è dovuto scontrare con le richieste degli emiliani, che valutano 20-25 milioni il terzino. La corsia di destra della squadra di Fonseca è più che affollata e in attesa di piazzare qualcuno in uscita è per ora difficile arrivare al classe 1998. Sul fronte Ponce la Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa ha registrato il ricorso del Newell's, che ha tempo fino al 2 giugno per presentare l’intera documentazione sul caso. La Roma aspetta ancora il carteggio completo: la richiesta degli argentini è di 1,2 milioni sulla percentuale dovuta ( più il 18% sugli interessi maturati dalla data della cessione dell’attaccante) e di altri 1,2 milioni per aver violato la clausola 9.2 del contratto stipulato nel 2015. Il cda giallorosso ha infine approvato la semestrale al 31 marzo: l'indebitamento finanziario consolidato sale a 278,5 milioni di euro, mentre per il 26 giugno è stata convocata l'Assemblea degli azionisti.