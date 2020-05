Che caos sulla ripresa: rabbia Inter, Juve e Milan sulle date della Coppa

La polemica tra club e istituzioni per la ripartenza della Serie A si apre ancora prima di ricominciare a giocare. Il nodo stavolta è la Coppa Italia. Juve, Milan ed Inter si ribellano alle modalità di ripartenza. I nerazzurri sono i più agguerriti, tanto da minacciare di scendere in campo a Napoli con la Primavera.

La rabbia dei nerazzurri è fondata dal possibile tour de force: nella prima settimana di ripresa dei tornei l'Inter “rischia” di dover giocare tre partite. Alla semifinale di ritorno del 14 giugno (si parte dallo 0-1 di San Siro) potrebbe seguire la finale del 17 a Roma, e con la ripresa del campionato tre giorni più tardi si completerebbe il tris. Non solo: se il campionato riprenderà con i recuperi della venticinquesima giornata, l’Inter sarà l’unica squadra chiamata a una simile serie di impegni.

Il fastidio dei nerazzurri è condiviso anche da Juventus e Milan: la Coppa Italia concentrata in cinque giorni sottoporrà le squadre a uno sforzo considerevole. Magari con partite da 120’, considerati eventuali supplementari. Ma su questo punto la Lega è al lavoro per abolirli rivedendo il format: in caso di parità, possibili rigori subito.

(Gasport)