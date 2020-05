Ceferin: "Più tempo alle Federazioni". La Champions verso le Final Four

In attesa di conoscere quali saranno le decisioni dei vari campionati europei, esclusi quelli che già hanno preso una posizione come Francia, Olanda e Belgio, Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, nella giornata di ieri ha voluto rassicurare le varie Leghe nazionali in merito alla data entro cui avrebbero dovuto terminare i campionati. «La data del 3 agosto per concludere i campionati nazionali era solo una raccomandazione» sono state le parole del numero uno di Nyon. Concludere Champions League ed Europa League è sicuramente l'obiettivo dell'organo del calcio europeo, che però sa di non poter far nulla senza la partecipazione delle Leghe nazionali, che dovranno comunicare entro giugno i piani per le proprie ripartenze, così da permettere la riorganizzazione dei due tornei.

(Il Messaggero)