Un nome nuovo per l'attacco della Roma: si tratta di Joao Pedro, jolly offensivo del Cagliari che tanto bene ha fatto prima dell'interruzione del campionato (16 gol in 25 presenze con i rossoblù). Un profilo adeguato per le richieste economiche del calciatore, ma per il quale la trattativa con il club sardo partirebbe in salita.

(Corsport)